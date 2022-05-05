На озере в Челябинской области третий день ищут пропавшего пожилого мужчину

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5 мая 2022, 10:02 Анна Семенова

Поиски пропавшего идут уже третий день. Фото: ПСС Челябинской области

Он вышел на воду на моторной лодке и исчез.

О пропавшем 60-летнем жителе Кунашакского района сообщила областная Поисково-спасательная служба. Мужчина вышел на озеро Айдыкуль на моторной лодке вечером 2 мая. Через некоторое время на южном берегу лодка была обнаружена пустой. Где находится ее хозяин, неизвестно до сих пор.

Специалисты сообщают, что уже пешком и на лодке обследовано более восьми километров береговой линии. К поискам присоединились и сотрудники полиции.

Ситуация осложняется размерами озера, площадь водной поверхности которого составляет около 70 квадратных километров, порывистым ветром и камышом, который густо разросся вдоль берега.

Стоит сказать, что именно сегодня, 5 мая, в стране отмечается день водолаза. В Поисково-спасательной службе на сегодняшний день работает 47 водолазов. Каждый год они проводят более 20 поисковых и аварийно-спасательных работ, а общее время пребывания на различных глубинах составляет 480 часов.