За прошедшие выходные в Челябинской области поймали 374 пьяных водителя

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

4 мая 2022, 12:00 Анна Семенова

Многие из тех, кого уже ловили пьяными, продолжают водить машину в нетрезвом виде. Фото: Cайт бесплатных иллюстраций pix

61 из них попался с таким нарушением повторно.

Длинные выходные, связанные с первомаем, добавили работы сотрудникам ГИБДД. Южноуральские патрульные дежурили на дорогах с 29 апреля по 3 мая. За эти несколько дней было остановлено 374 водителя, которые сели за руль пьяными, либо отказались от медосвидетельствования. 313 человек попались впервые, а вот 61 уже были наказаны за подобное, но не сделали никаких выводов.

Первая группа нерадивых автомобилистов получит штраф в 30 тысяч рублей и лишится прав на 1,5-2 года (это решит суд). Вторая группа пойдет уже по уголовной статье, эти люди рискуют расстаться со свободой на срок до трех лет.

Также, по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, 243 водителя были наказаны за то, что управляли автомобилем, не имея прав.