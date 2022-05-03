Власти Крыма опровергли фейковый вброс о введении высокого уровня террористической угрозы

Руководство полуострова Крым опровергло появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что Симферополь ввёл высокий уровень
Власти Крыма опровергли информацию о введении высокого уровня террористической угрозы на полуострове. Отмечается, что некие рассылаемые документы якобы «повышенной секретности» не имеют к ФСБ РФ по Крыму никакого отношения. На полуострове не существует никакой террористической угрозы. Безопасность территории находится под контролем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.