Власти Крыма опровергли фейковый вброс о введении высокого уровня террористической угрозы

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3 мая 2022, 18:32

Фейк-ньюз/ Julian Lopez/ Keystone Press Agency

Руководство полуострова Крым опровергло появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что Симферополь ввёл высокий уровень

Власти Крыма опровергли информацию о введении высокого уровня террористической угрозы на полуострове. Отмечается, что некие рассылаемые документы якобы «повышенной секретности» не имеют к ФСБ РФ по Крыму никакого отношения. На полуострове не существует никакой террористической угрозы. Безопасность территории находится под контролем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.