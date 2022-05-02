Вандалы осквернили памятник советским воинам в поселке Неринга в Литве

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2 мая 2022, 18:38 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во вторник, 2 мая, поручил расследовать очередной случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Литве.

Ранее сегодня стало известно об очередном случае осквернения памятника красноармейцам в Литовской Республике. По данным СКР, вандалы осквернили памятник на захоронении в литовском поселке Неринга на Куршской косе, облив его краской.

Глава СКР поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела.

Российскими следователями в Литве по аналогичным фактам осквернения памятников возбуждены и расследуются 10 уголовных дел.