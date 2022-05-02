В Хабаровском крае активизировались телефонные мошенники

Аргументы Недели. Хабаровск → Происшествия 13+

2 мая 2022, 16:24

Хабаровчане и жители края начали жаловаться на участившиеся случаи телефонного мошеничества. Как сообщили граждане, столкнувшиеся с такой ситуацией, следователям, злоумышленники звонят с телефонов, зарегистрированных на территории региона, и представляются сотрудниками СК РФ.

Собеседники заявляют жертвам, будто на их имя незаконно оформили кредит, и предлагают прийти в отдел ведомства, чтобы разобраться в случившемся. Они также говорят, что для устранения финансовых проблем они должны переоформить кредит и вывести деньги на некий сторонний счет.



Следователи напоминают гражданам, что сотрудники следственных органов по телефону никогда не заявляют требований о переводе денежных средств, переоформлении кредитов, не просят сообщить реквизиты банковских карт, номера счетов, а также персональные данные. Еси такое происходит, то нужно срочно прекратить разговор с мошенником, а о случившемся сообщить в полицию по месту нахождения.