В Челябинской области пьяный бесправник врезался в дерево, а потом в машину ДПС

Погоня произошла в Копейске минувшей ночью.
Первомай закончился для одного жителя Копейска задержанием. В 23 часа молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан», отказался остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Экипаж бросился в погоню.
Испугавшись, водитель не справился с управлением и врезался в дерево в переулке Свободы. Дальше все развивалось еще хуже для него: сдавая назад, он протаранил подъехавший автомобиль ГИБДД.
Когда стали разбираться, почему 26-летний копейчанин стал удирать от полиции, все быстро встало на свои места. Товарищ был нетрезв, да еще и не имел водительских прав.
Теперь молодого человека ждут разбирательства сразу по двум статьям административного кодекса.