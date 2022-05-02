В Челябинской области пьяный бесправник врезался в дерево, а потом в машину ДПС

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

2 мая 2022, 12:19 Анна Семенова

Молодой человек был пьян, да еще и не имел прав. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Погоня произошла в Копейске минувшей ночью.

Первомай закончился для одного жителя Копейска задержанием. В 23 часа молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан», отказался остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Экипаж бросился в погоню.

Испугавшись, водитель не справился с управлением и врезался в дерево в переулке Свободы. Дальше все развивалось еще хуже для него: сдавая назад, он протаранил подъехавший автомобиль ГИБДД.

Когда стали разбираться, почему 26-летний копейчанин стал удирать от полиции, все быстро встало на свои места. Товарищ был нетрезв, да еще и не имел водительских прав.

Теперь молодого человека ждут разбирательства сразу по двум статьям административного кодекса.