Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 мая 2022, 13:14 Источник: Интерфакс

фото: krasnayapolyanaresort.ru

Ушёл из жизни гендиректор курорта «Красная Поляна» в Сочи Андрей Круковский. Андрею Круковскому было 37 лет. Он умер в воскресенье, 1 мая, в больнице. Прощание с гендиректором курорта состоится 3 мая в Красной Поляне.

Источник Интерфакса сообщил, что Андрей Круковский в субботу сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Мужчину госпитализировали. От полученных травм Андрей Круковский скончался сегодня утром.

Пресс-служба курорта «Красная Поляна» сообщила, что Андрей Алексеевич Круковский трагически погиб на тропе к Ачипсинской крепости. Коллеги Круковского отметили, что «он любил горы и нашел покой в них», в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Круковский руководил курортом с 2019 года, а работал на Красной поляне с 2015 года. В команде Круковского отметили, что он многое сделал для развития внутреннего туризма в России.

Круковский - москвич. Окончил Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес-школу, кандидат экономических наук. Считался одним из лучших топ-менеджеров России.

Любил горы. В 2016 году Андрей Круковский совершил восхождение на вулкан Африки Килиманджаро, а через год — на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус.