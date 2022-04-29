В Москве задержали мошенников, воровавших деньги у пенсионеров

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29 апреля 2022, 14:11

Фото: depositphotos.com

Московские аферисты, выдававшие себя за инвестиционную компанию, создали финансовую пирамиду, обманув 170 человек на 100 млн рублей. В ходе следствия задержали двух подозреваемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МВД Медиа.



"Следователи... пресекли деятельность организованной группы, участники которой систематически похищали денежные средства у пожилых граждан", - передается в сообщении.



Схема аферистов строилась на том, что те предлагали делать вклады в сверхприбыльные проекты. Они сообщали о возможности возврата средств, в действительности же "присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров".



Уже возбуждены 169 уголовных дел по статье 159 УК РФ (Мошенничество), сейчас их соединили в одно производство. В ведомстве отметили, что один фигурант дела арестован, а его соучастница задержана.