ФСБ предотвратила теракт в одном из ТРЦ Симферополя

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28 апреля 2022, 11:04 Источник: РИА "Новости"

ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

Утром в четверг, 28 апреля, стало известно, что в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе был предотвращен теракт. Соответствующую информацию предоставили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно последним данным, в ходе проведенных Федеральной службой безопасности мероприятий был задержан житель Крыма 1988 года рождения – сторонник неонацизма. Известно, что ранее он являлся военнослужащим морской пехоты ВСУ. Задержанный по указанию националистов полка "Азов"* планировал осуществить взрыв и поджог в одном из ТРЦ Симферополя.

В ходе обыска на месте проживания злоумышленника были изъяты самодельное взрыво-зажигательное устройство, экстремистская литература и переписка с украинскими радикалами, в которой обсуждался готовившийся теракт.