По Донецку зафиксированы удары со стороны ВСУ: пострадали Куйбышевский и Ленинский районы

Украинские вооружённые формирования продолжают наносить удары по жилым районам столицы Донецкой Народной Республики. Сообщает в среду, 27 апреля, телеграм-канал военкора Андрея Руденко.
Так первым после полудня был зафиксирован обстрел со стороны украинских позиций по направлению н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район). Украинские боевики выпустили 6 мин калибром 120 мм.
Позже произошло попадание по жилому массиву Ленинского района Донецка.
О жертвах и пострадавших, а также разрушениях информацию уточняется.