По Донецку зафиксированы удары со стороны ВСУ: пострадали Куйбышевский и Ленинский районы

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27 апреля 2022, 17:19

Обстрел ВСУ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Украинские вооружённые формирования продолжают наносить удары по жилым районам столицы Донецкой Народной Республики. Сообщает в среду, 27 апреля, телеграм-канал военкора Андрея Руденко.

Так первым после полудня был зафиксирован обстрел со стороны украинских позиций по направлению н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район). Украинские боевики выпустили 6 мин калибром 120 мм.

Позже произошло попадание по жилому массиву Ленинского района Донецка.

О жертвах и пострадавших, а также разрушениях информацию уточняется.