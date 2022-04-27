Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19

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27 апреля 2022, 13:23 Источник: Сайт правительства Тверской области

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери, по данным правительства региона на среду, 27 апреля, увеличилось до 19.

Продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Накануне была информация о 18 жертвах пожара. Возгорание в здании военного НИИ произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была зафиксирована на следующий день утром.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя сегодня посетили пострадавших в ходе пожара сотрудников НИИ в областной больнице.

Пострадавших в больнице оказывается вся медицинская помощь. У пациентов наблюдается положительная динамика.

По поручению губернатора Тверской области семьям погибших и пострадавшим при пожаре в здании НИИ ВКО будут оказаны меры поддержки.

Помощь семьям, потерявших родственников, окажут после идентификации тел погибших.

Перед посещением больницы Руденя и Щёголев выезжали на место пожара НИИ. Они возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.



