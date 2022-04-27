ФШР сообщила о досрочном прекращении детского первенства РФ по шахматам в связи с гибелью девочки в Лоо

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27 апреля 2022, 12:23 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Федерация шахмат России (ФШР) сообщила о досрочном прекращении детского первенства России в связи с гибелью девочки 2009 года рождения. Турнир проходил в поселке Лоо Лазаревского района Сочи (Краснодарский край).

26 апреля погибла шахматистка из Саратовской области Полина Куникова. Девочке было 12 лет. 27 мая ей должно было исполниться 13 лет.

На сайте ФШР сообщается, что соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

Федерация выразила глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам турнира. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии. Причину гибели ребенка в Федерации не назвали.

Саратовские СМИ пишут, что после шести туров Полина Куникова с двумя очками занимала 53 место. Играла Полина в турнире девушек до 15 лет. На соревнования она приехала с матерью.

По данным телеграм-канала Mash, Полина с разрешения мама вышла погулять одна. Рядом с оздоровительно-образовательным центром "Илона", где жили юные шахматисты, девочка увидела за забором заброшенной территории щенков и перелезла посмотреть кутят. На девочку набросилась овчарка - мать щенков и загрызла девочку насмерть. Тело ребенка обнаружил прохожий, когда шел подкармливать собак.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело. По версии СКР, во вторник вечером несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо, который по периметру был огорожен только с трех сторон. На этом участке житель Лоо содержал собак породы овчарка.

В СКР отметили, что территория не была оборудована специальными вольерам, животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. Овчарка напала на девочку и растерзала ее. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть ребенка.