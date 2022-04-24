ЧП на огненном шоу в Челябинской области займется прокуратура

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

24 апреля 2022, 18:06 Анна Семенова

Традиционная забава в этом году закончилась травмами. Фото: скрин с видео группы Инцидент Миасс Вконтакте, https://vk.co

Ход расследования находится на особом контроле.

Ролики с фаер-шоу в Миассе, которое закончилось плачевно, облетели все местные и федеральные ленты. В ночь на 24 апреля зрительница из толпы уехала после посещения представления в больницу. Мужчина, крутивший горящую автомобильную шину, не справился с управлением, «болид» отскочил в сторону и покалечил девушку.

Сайт «ЧелябинскСегодня», ссылаясь на обсуждение в соцсетях, сообщает, что виновником происшествия был случайный человек, который захотел покуражиться.

В прокуратуре Челябинской области подтвердили, что пострадавшая получила ожоги, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Проверка по данном делу контролируется ведомством.

Кстати, традиция сжигать в Пасхальную ночь старые покрышки существует в Миассе уже две сотни лет. Костры загораются на Чашковских горах каждый год в полночь.