Телеграм-канал «112» сообщил о пожаре в особняке, принадлежащем семье губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

В субботу днем в коттеджном поселке Барвиха Московской области произошел пожар в частном доме. По информации телеграм-канала «112», особняк принадлежит семье губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Подмосковью, заявка о возгорании поступила на пульт в 16.00 московского времени. «Горит частный дом, подразделения работают, пострадавших, предварительно, нет», - сообщили там. Площадь пожара оценивалась в 100 кв. м.
По данным телеграм-канала «112», который опубликовал видео с места происшествия, возгорание произошло на чердаке технического помещения.
Как сообщил канал позже, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.