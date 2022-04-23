Телеграм-канал «112» сообщил о пожаре в особняке, принадлежащем семье губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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23 апреля 2022, 18:11 Источник: Telegram-канал "112"

МЧС, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В субботу днем в коттеджном поселке Барвиха Московской области произошел пожар в частном доме. По информации телеграм-канала «112», особняк принадлежит семье губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Подмосковью, заявка о возгорании поступила на пульт в 16.00 московского времени. «Горит частный дом, подразделения работают, пострадавших, предварительно, нет», - сообщили там. Площадь пожара оценивалась в 100 кв. м.

По данным телеграм-канала «112», который опубликовал видео с места происшествия, возгорание произошло на чердаке технического помещения.

Как сообщил канал позже, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.