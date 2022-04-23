Взрыв произошел в цехе промышленного алюминия в Оренбургской области

В Оренбургской области в субботу, 23 апреля, частично обрушилась стена цеха промышленного алюминия площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального правительства.
Информация о хлопке в цехе промышленного алюминия на заводе "НСплав", расположенном в Новотроицке, поступила сегодня утром. Возгорания не последовало. Позже стало известно, что оказались частично повреждены стены здания ориентировочно на площади 700 квадратных метров, но несущие конструкции не пострадали. В результате случившегося травм никто не получил.
Известно, что угрозы экологической обстановке в результате данного происшествия нет. Сейчас на месте работают 43 специалиста и восемнадцать единиц техники.