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Возбуждено дело после ЧП с тремя погибшими на руднике в Оренбургской области

, 10:27 Источник: СУСК РФ по Оренбургской области

Возбуждено дело после ЧП с тремя погибшими на руднике в Оренбургской области
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

После ЧП на руднике в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 23 апреля, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Согласно последним данным, дело заведено по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Подчеркивается, что в результате ЧП на шахте ПАО "Гайский ГОК" погибли трое рабочих.

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.

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