Пенсионерку из Челябинской области обокрала родная дочь

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22 апреля 2022, 12:42 Анна Семенова

Пенсионерка стала жертвой родной дочери. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Женщина использовала для обмана ребенка.

71-летняя жительница Агаповского района пришла в полицию с заявлением, что у нее с банковской карты пропало 115 тысяч рублей. Бабушка рассказала, что иногда просит внучку помочь проверить баланс через интернет. Во время очередной проверки оказалось, что денег на счету нет…

Данное преступление было раскрыто быстро. Оказалось, что средства ушли на карту дочери пенсионерки. 47-летняя дача живет в Самарской области и почти не общается с пожилой матерью. На днях она позвонила младшей дочери и предложила ей игру: взять бабушкину карточку и назвать номер и код на обратной стороне. После чего наивный ребенок также продиктовал цифры, которые прислали для подтверждения операции на телефон.

Теперь, по сообщению ГУ МВД по Челябинской области, женщина может лишиться свободы на шесть лет, такой максимальный срок предполагается за кражу.

Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде.