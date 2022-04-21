В Испании обнаружены мёртвыми бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня, его супруга и ребёнок

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21 апреля 2022, 14:22

фото: pixabay.com

В Испании обнаружены мёртвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его супруга и дочь. Тела мужчины, женщины и девушки найдены на вилле в городке Льорет-де-Мар в провинции Жирона.

Испанский телеканал Telecinco сообщил, что семья была зарегистрировала в Льорет-де-Мар, но постоянно проживала во Франции. В Испанию они приезжали на свою виллу отдыхать. На этот раз приехали на пасхальные праздники.

Каталонские правоохранительные органы сообщили, что тела трех человек обнаружили в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар, но без подробностей. В пресс-службе каталонской полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Мужчине было 55 лет.

По версии испанских СМИ, состояние российского бизнесмена составляет 400 миллионов евро. Издание El Punt Avui написало, что в ходе обыска дома у Протосени было обнаружено шесть автомобилей марок BMW, Mercedes, Mustang и Audi, не менее 10 тысяч евро.

По данным СМИ, Протосеня не работает в компании с 2016 года.

На этой неделе в Москве в квартире одного из домов на Университетском проспекте обнаружены тела бывшего вице-президента банка, его супруги и их 13-летней дочери. По предварительной версии, бывший вице-президент Газпромбанка Аваев Владислав Евгеньевич убил свою жену, дочь и сам ушел из жизни.