Минздрав РФ: три человека погибли, восемь из 12 пострадавших в ДТП с участием автобусов под Воронежем - в тяжелом состоянии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 апреля 2022, 13:32

фото с сайта СКР

В Воронежской области в субботу, 16 апреля, вечером на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса "Форд Транзит" и рейсового автобуса "Сетра". Первоначально сообщалось о гибели двух женщин - пассажирок микроавтобуса и 15 пассажирах пострадавших.

В воскресенье стало известно, что от тяжелых травм умер еще один человек.

В Минздраве России сообщили, что в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли три человека, пострадали 18 человек. 12 пострадавших получают стационарное лечение, из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Шести пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

На место аварии выезжали все оперативные службы. На сайте СКР появилось видео. Судя по нему, удар был такой силы, что правое крыло микроавтобуса прогнулось до середины транспортного средства. У него выбиты двери и стекла, помят люк.

По уточненным данным, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург". По информации ТАСС, 36-летний водитель микроавтобуса, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань врезался в движущийся в направлении Воронежа двухэтажный автобус Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц".