В Челябинской области женщина потеряла 85 тысяч, желая получить бонусы по карте

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

17 апреля 2022, 12:44 Анна Семенова

Мошенники придумывают все новые схемы обмана. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Мошенники придумали новый способ обмана.

Не только доверчивые пожилые люди становятся жертвами аферистов. В Увельском районе денег лишилась 35-летняя женщина.

Ей позвонил «сотрудник банка», который сообщил хорошие новости: на ее банковской карте накопились приличные бонусы – около восьми тысяч рублей. Воспользоваться ими просто: нужно всего лишь оформить кредитку и перевести туда баллы.

От радости увельчанка тут же назвала все свои данные мошеннику, продиктовала коды из смс, и…попрощалась с суммой в 85 тысяч рублей.

Когда опомнилась, исправить ситуацию было уже нельзя, оставалось только пойти в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.