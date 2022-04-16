В Челябинске задержали 19-летнего телефонного мошенника

У 91-летней бабушки он похитил 150 тысяч рублей.
На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил страшную новость:
- Ваша родственница учинила ДТП, в котором и сама сильно пострадала! Чтобы замять дело, нужно заплатить «кому надо».
Чтобы подтвердить свои слова, человек передал трубку некой женщине. Взволнованная 91-летняя бабушка не смогла понять, что это чужой человек, приняв самозванку за родственницу.
Когда разговор завершился, пенсионерка попыталась позвонить родным, но не, как назло, не брали трубку. Это укрепило старушку в мысли: действительно произошло ДТП…
Когда через некоторое время к ней подъехал мужчина, она отдала ему все, что у нее было – 150 тысяч рублей. Когда настоящие родственники перезвонили, было уже поздно. Оставалось только идти в полицию.
И хотя в подобных ситуациях найти мошенников почти никогда не удается, в этот раз полицейским удалось напасть на след. Был задержан неработающий молодой человек 19 лет, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.
Сейчас устанавливаются другие эпизоды с его участием, а также соучастники преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до пяти лет тюрьмы.