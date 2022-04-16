В Челябинске задержали 19-летнего телефонного мошенника

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16 апреля 2022, 11:10 Анна Семенова

Бабушка оперативно заявила в полицию и мошенника поймали. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

У 91-летней бабушки он похитил 150 тысяч рублей.

На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил страшную новость:

- Ваша родственница учинила ДТП, в котором и сама сильно пострадала! Чтобы замять дело, нужно заплатить «кому надо».

Чтобы подтвердить свои слова, человек передал трубку некой женщине. Взволнованная 91-летняя бабушка не смогла понять, что это чужой человек, приняв самозванку за родственницу.

Когда разговор завершился, пенсионерка попыталась позвонить родным, но не, как назло, не брали трубку. Это укрепило старушку в мысли: действительно произошло ДТП…

Когда через некоторое время к ней подъехал мужчина, она отдала ему все, что у нее было – 150 тысяч рублей. Когда настоящие родственники перезвонили, было уже поздно. Оставалось только идти в полицию.

И хотя в подобных ситуациях найти мошенников почти никогда не удается, в этот раз полицейским удалось напасть на след. Был задержан неработающий молодой человек 19 лет, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Сейчас устанавливаются другие эпизоды с его участием, а также соучастники преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до пяти лет тюрьмы.