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Губернатор Курской области Старовойт подтвердил обстрел погранпункта со стороны Украины

, 16:01

Губернатор Курской области Старовойт подтвердил обстрел погранпункта со стороны Украины
Пограничный столб, Zamir Usmanov/ Russian Look

Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил факт обстрела с украинской стороны пограничного пункта в области. Глава региона привёл подробности случившегося. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает «Общественная служба новостей».

Происшествие произошло сегодня примерно в 14:00 по мск. В это время со стороны украинской территории, из лесополосы стрелковым оружием обстреляли пограничный наряд на пункте в Курской области России.

Чтобы прекратить огонь, пограничники подавили точку стрельбы. «Разрушений и жертв в результате обстрела со стороны России нет», − цитирует издание слова чиновника.

Как известно, по распоряжению Старовойта по Курской области был введён «жёлтый» высокий уровень террористической опасности. Меру ввели после нескольких подобных выпадов украинских военизированных формирований.

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