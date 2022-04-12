Многоквартирный жилой дом в Ступино частично разрушен взрывом газа

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12 апреля 2022, 17:00

Ранним утром 11 апреля в подмосковном Ступино взрывом бытового газа был частично разрушен один из подъездов жилого дома. В результате обрушения перекрытий погибло 6 человек, трое из которых – дети, ещё 19 жильцов пятиэтажки получили травмы разной степени тяжести. Около 200 человек были эвакуированы, однако более половины из них смогли вернуться в уцелевшие квартиры к вечеру, после подключения коммуникаций.



Прибывшие на место эксперты наиболее вероятной причиной взрыва считают утечку газа. СК по Московской области возбудил уголовное дело, назначены химическая, судебно-технологическая, взрывотехническая и другие экспертизы. Предварительно утечка объяснятся амортизацией газового оборудования, его неправильной эксплуатацией, а также нарушением воздухообмена из-за перепланировок.



Взрывы бытового газа в стране значительно участились в последнее время. С начала года подобные происшествия зафиксированы в Казани, Воронеже, Люберцах, Нижнем Новгороде. Станислав Митюшин, председательствующий в Гильдии инженеров газового оборудования, считает проблему комплексной. Он возлагает вину в равной степени на изношенность колонок и безответственное обращение с ними. С целью профилактики подобных трагедий эксперты предлагают вести работу по информированию населения, возводить взрывоустойчивые дома или вовсе отказаться от газового оборудования в многоэтажках.



