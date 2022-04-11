Воробьев заявил, что при взрыве газа в Ступино погиб ребенок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в понедельник, 11 апреля, что среди погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, который произошел ранее сегодня, погибла девочка.
Андрей Воробьев сообщил, что разговаривал с матерью погибшего в результате взрыва ребенка.
Согласно последней информации, жертвами происшествия стали два человека, а пострадали не менее шести.
Ранее сегодня в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что под завалами дома в подмосковном Ступино могут находиться люди.