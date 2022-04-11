В России начался масштабный весенний паводок

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11 апреля 2022, 11:54 Источник: РИА "Новости"

паводок, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В российских регионах начался масштабный весенний паводок. Представитель экстренных служб сообщил в понедельник, 11 апреля, что к настоящему моменту подтоплены более 70 мостов и 615 приусадебных участков.

В экстренных службах сообщили, что с приходом весны ситуация с паводком в России развивается довольно стремительно. Неделю назад подтопленных объектов в стране было в несколько раз меньше, чем сейчас.

По состоянию на утро понедельника, в зонах подтопления в РФ остаются не только свыше 600 приусадебных участков и более 70 низководных моста, но также 11 участков автомобильных дорог. Больше всего придомовых территорий затоплено в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.