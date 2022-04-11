Два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 апреля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате взрыва бытового газа в Ступино в Московской области погибли два человека. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 11 апреля, в пресс-службе регионального главка МЧС.

Происшествие случилось сегодня в 5.54 на четвертом этаже дома номер 4 в Центральном переулке. Жертвами взрыва стали два человека, пострадали пятеро. Произошло частичное обрушение внешних панелей здания, возник перекос стен, оказались выбиты окна и разрушена одна перегородка.

На месте работают 59 человек и 20 единиц техники. По факту случившегося проводится проверка.