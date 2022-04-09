В Челябинске новый автобус протаранил столб

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9 апреля 2022, 10:59 Анна Семенова

Автобус получил серьезные повреждения. Фото: Паблик "Челябинский транспорт" Вконтакте

К счастью, пассажиров в этот момент в нем не было.

Сегодня утром, 9 апреля, в паблике «Челябинский транспорт» соцсети Вконтакте появился устрашающий кадр: новый зеленый автобус 4-го маршрута врезался в столб на улице Лесопарковой. Весь «перед» большой машины оказался смят в гармошку, лобовое стекло разбилось.

В ГИБДД уточнили: пассажиров в момент ДТП в салоне не было, они как раз вышли на конечной остановке. Автобус наехал на электроопору прямо возле троллейбусного депо, где с недавнего времени разрешили разворачиваться «безрогому» транспорту.

Предварительная причина случившегося: женщина-водитель не справилась с управлением.

В группе челябинцы сокрушаются по поводу случившегося, говорят, что некоторые водители общественного транспорта любят погонять наравне с маршрутками.