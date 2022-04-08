Число погибших в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска увеличилось до 50

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8 апреля 2022, 18:29 Источник: ТАСС

Вокзал Краматорска, Andriy Andriyenko/globallook.com

Число погибших в результате удара по железнодорожном вокзалу Краматорска в пятницу достигло 50 человек. Пятеро из них — дети. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко.

«Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети», - написал он в своем Facebook (запрещен в России, владельцем является корпорация Meta, признанная в России экстремистской).

По словам Кириленко, в пятницу в стационары города Краматорска были доставлены 98 человек: 46 женщин, 36 мужчин и 16 детей. Из них 12 умерли в больницах. 38 человек погибло на вокзале. Он полагает, что число жертв будет меняться, так как люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

В пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен удар. Украина обвинила в атаке российские ВС. Министерство обороны России назвало заявления украинской стороны не соответствующими действительности.