Обвиняемый в коррупции бизнесмен Шпигель госпитализирован из СИЗО с подозрением на четвертый инфаркт

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8 апреля 2022, 13:51 Источник: Интерфакс

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Обвиняемого в коррупции бизнесмена, председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля ночью госпитализировали из СИЗО с подозрением на четвертый инфаркт. Адвокат арестованного бизнесмена Александр Карелин рассказал, что 25 марта Шпигель перенёс острый инфаркт миокарда и серьезную операцию.

У него диагностировали коронавирус, и больница не стала держать пациента и 4 апреля вернула в СИЗО. В ночь на пятницу состояние Шпигеля резко ухудшилось и его в критическом состоянии госпитализировали с подозрением на инфаркт. По словам юриста, Шпигель находится в реанимации. Ранее Шпигель уже перенёс три инфаркта.

Адвокат рассказал, что защита неоднократно просила следователя изменить Шпигелю меру пресечения в связи с его состоянием здоровья, - сообщает "Интерфакс". По словам Карелина, следователь игнорирует ходатайства защиты и не рассматривает их. "Жизнь человека находится под реальной угрозой и мы не понимаем, почему его нельзя перевести хотя бы под домашний арест, чтобы его можно было нормально лечить", - подчеркнул адвокат.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля через посредников взятки и ценности на сумму более 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение главе региона передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов для нужд здравоохранения области. Шпигель задержан в марте 2021 года.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.