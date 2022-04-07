NBC: в США женщина с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине

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7 апреля 2022, 08:25 Источник: РИА Новости

В США уроженка России Наталья Хичкок убила своего сына, насмотревшись по телевидению репортажей о событиях на Украине. Телеканал NBC News передает, что 41-летняя американка с российскими корнями задушила восьмилетнего мальчика, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине.

Жительнице штата Висконсин 41-летней Наталье Александровне Хичкок предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве и покушении на убийство второго ребенка.

В суде установлено, что Наталья Хичкок дала признательные показания, что 30 марта она задушила восьмилетнего сына, "удерживала под водой в ванной голову 11-летнего сына" и ударила себя ножом в грудь.

В суде свидетель, имя которого телеканал не назвал, рассказал, что Наталья следила по телевизору за событиями на Украине, ее раздражало, что она не может полететь к родителям в Россию. Уроженка России начала выпивать, пыталась купить оружие, походную печку, продукты и топливо.

В суде она поделилась, что в течение пяти дней до убийства сына она не могла сконцентрироваться и ей казалось, что у нее собираются отнять детей. Наталья также говорила, что люди на нее странно смотрят, словно на русскую шпионку.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планировалось провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.