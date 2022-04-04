В результате падения автобуса с эстакады под Волоколамском есть погибшие и пострадавшие в тяжёлом состоянии

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4 апреля 2022, 13:37

фото с сайта СКР

В Московской области в понедельник серьезное ДТП произошло с участием пассажирского автобуса № 467 следовавшего из Москвы в Волоколамск. Три человека погибли, пострадали 14 человек.

По предварительным данным следствия, на 104 километре трассы М-9 в Волоколамском городском округе пассажирский автобус упал с эстакады. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров погибли, ещё восемь пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

Сейчас появились уточнения. Автобус с пассажирами пробил отбойник и вылетел с эстакады на прилегающую дорогу на повороте на деревню Матренино. В больнице скончался еще один человек. Пострадали 14 человек.

Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Двоих на вертолётах улетели доставили в Красногорск в травмцентр первого уровня, двоих стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся Красногорск.

Восемь пострадавших останутся в Волоколамской ЦРБ под наблюдением местных врачей, - сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают оперативные службы.