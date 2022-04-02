В Челябинской области мошенники продали квартиру умершего человека

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2 апреля 2022, 16:21 Анна Семенова

У мошенников обнаружились поддельные паспорта, телефоны, оргтехника. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Когда к банде преступников нагрянули оперативники, были обнаружены поддельные паспорта, договоры и расписки.

В полицию обратилась с заявлением челябинка, которой мошенники по поддельному паспорту продали квартиру, собственник которой скончался несколько лет назад.

Когда оперативники установили злоумышленников, а их оказалась целая контора – 7 человек – и пришли к ним с обыском, оказалось, что действовали тут на широкую ногу. Были изъяты фальшивые паспорта в ассортименте, компьютеры и оргтехника, мобильные телефоны с разными номерами, договоры купли-продажи и расписки в получении денег.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело сейчас в производстве, подозреваемые допрошены и находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет тюрьмы. Пока устанавливается причастность компании к аналогичным преступлениям.