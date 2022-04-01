В Белгороде заявили об обстреле типографии с вертолетов

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1 апреля 2022, 10:54 Источник: РИА "Новости"

разбитое стекло, pixabay.com

Утром в пятницу, 1 апреля, в Белгороде обстреляли типографию. Согласно последней информации сотрудников средств массовой информации, в момент происшествия в здании находился сотрудник, который чудом выжил.

Работница типографии сообщила, что сотрудники МЧС, прибывшие на место случившегося, сообщили, что обстрел проводился с вертолетов. Юрист, который во время происшествия был в здании, в какой-то момент вышел за кофе – это его и спасло. Известно, что на его рабочем месте прострелен монитор.

Подчеркивается, что в ходе обстрела было повреждено другое оборудование, а также прострелены окна.