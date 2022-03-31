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Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ивановской области

, 19:41 Источник: СУСК РФ по Ивановской области

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ивановской области
пожар, pixabay.com

В результате пожара в частном доме в городе Южа Ивановской области погиб трехлетний ребенок. Следственное управление СК РФ по региону и прокуратура организовали проверки по факту случившегося.

Пожар в частном доме вспыхнул около 15.30 в четверг, 31 марта, когда в помещениях находились бабушка и ее трехлетний внук. Сосед, который увидел пламя, спас пожилую женщину. Позже в ходе тушения огня в здании был найден погибший ребенок.

Причину пожара в настоящий момент устанавливают специалисты. Будет проведен ряд проверок.

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