Cотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась под лед на Канале имени Москвы

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31 марта 2022, 08:24

фото: pixabay.com

В Москве сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась под лед. Инцидент произошел на Канале имени Москвы утром 30 марта. В минувшую среду в 7:21 на поисково-спасательную станцию «Левобережная» поступил вызов - рядом с железнодорожным мостом в полынью провалилась собака.

К месту происшествия направилась дежурная смена. Говорят, что дворняги - самые умные собаки. Пса пришлось спасать из холодной - не более 3-4 градусов - воды. По словам спасателей, пес оказался действительно умным. Увидев, что к нему на помощь подошел катер, он из последних сил принялся грести в сторону спасательного судна, - передает Агентство городских новостей «Москва».

По данным МЧС, спасенную из ледяной воды собаку для обогрева передали аварийно-спасательной службе городского округа Химки.