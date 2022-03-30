МЧС РФ: опровергло слухи об эвакуации жителей Белгородской области

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30 марта 2022, 15:37

МЧС РФ, сайт ведомства/ globallookpress.com

С раннего утра 30 марта социальные сети наводнили «документы», рассказывающие об имевшемся якобы распоряжении эвакуировать жителей Белгородской области. В региональном управлении МЧС опровергли эти вбросы.

Пресс-служба регионального управления МЧС по Белгородской области сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

«Информация, изложенная в поддельных документах, является ложной и не соответствует действительности. Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям», − отмечается в сообщении ведомства представленном Regnum.

Особо отметим, что заявление о фальшивом распоряжении делали и в мэрии Белгорода. Тиражируемый документ с орфографическими ошибками, «подписью» главой города Юрием Галдуном, подавшим в отставку более полугода назад, назвали подделкой.