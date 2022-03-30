В Челябинской области мошенники обманули 40 человек, представляясь юристами

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

30 марта 2022, 08:48 Анна Семенова

Если вы стали жертвой этой женщины, обращайтесь в полицию. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Объявления о бесплатных услугах они размещали в интернете.

Согласно рекламе, южноуральцы могли обратиться с любым юридическим вопросом абсолютно бесплатно. Клиентами мошенников становились в основном пожилые люди. Общаясь с ними, подельники выясняли, насколько платежеспособен человек, чтобы потом вытягивать из него деньги под видом услуг.

Потерпевшие, а их оказалось более 40, подписывали договор, согласно которому им помогали подготовить обращения в полицию или другие надзорные органы, отправлять их по почте они должны были самостоятельно. Оплатить «помощь» можно было даже в рассрочку. А если клиент отказывался платить, ему угрожали судом, напоминая про подписанный договор.

Таким образом мошенники получили более миллиона рублей. Но бизнес прервали оперативники ГУ МВД.

Задержаны трое южноуральцев, женщина 49 лет, мужчины 32 и 25 лет. Возбуждено уголовное дело, свободы они могут лишиться на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции сообщают: в случае, если вы пострадали от действий данных злоумышленников, обращайтесь по телефонам: 8 (351) 733-10-45, 267-78-95. Круглосуточно.