В Екатеринбурге генерал-майор в отставке и известный врач задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки

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30 марта 2022, 08:49 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге генерал-майор в отставке и известный в Свердловской области врач в ночь на понедельник, 28 марта, были задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они оба задержаны.

О том, что по подозрению в педофилии задержаны отставной генерал и доктор, изданию URA.RU сообщил высокопоставленный источник в силовых структурах.

По предварительной информации, двое мужчин совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В квартире обнаружили спиртное и наркотики.

Информация о задержанных не разглашается. По данным источников, речь может идти о генерал-майоре, который был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку служил начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа.