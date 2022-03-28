В Челябинской области девушка отомстила родственнице, набрав на ее имя кредитов

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

28 марта 2022, 15:38 Анна Семенова

Кредиты девушка оформляла через интернет. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Займы предоставили по копии паспорта.

Иногда люди оказываются в сложной ситуации не потому, что нарвались на хитрых мошенников, а потому, что их подставили собственные родственники. Так случилось с жительницей города Копейска. 40-летней женщине понадобился кредит. Однако ни один банк не давал своего одобрения. Тогда копейчанка решила проверить свою кредитную историю. И узнала, что в нескольких микрофинансовых организациях ей уже выдали в общей сложности более 70 тысяч рублей. Но она никогда их не оформляла! Да и паспорт свой никому не доверяла. Женщина пошла в полицию.

Следователи быстро вышли на след подозреваемого. Им оказалась 25-летняя родственница потерпевшей. При допросе она рассказала, что между ней и заявительницей произошел конфликт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, в отместку девушка оформила несколько кредитов через интернет, воспользовавшись ксерокопией паспорта. Получив деньги на свою карту, она быстро истратила их.

Теперь молодая челябинка находится на учете в полиции, она обязана являться для контроля в участок. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Лишиться свободы она может на срок до двух лет.