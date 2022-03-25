При обстреле села Журавлевка в Белгородской области погиб военный священник Олег Артемов

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25 марта 2022, 14:26

Олег Артемов, фото: Вконтакте

В Белгородской области при обстреле села Журавлевка погиб военный священник протоиерей Олег Артемов. О гибели священника сообщил епископ Бронницкий Савватий. На сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами РФ опубликовано его сообщение "С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артемова, во время обстрела села Журавлевка Белгородской области".

Протоирею было 65 лет. В паблике "Донской телеграфъ" соцсети Вконтакте опубликована биграфия погибшего священника.

"Терский казак Кисловодской станицы, морской офицер, участник чеченской компании в составе казачьих подразделений, с 1999 года во священном сане - настоятель храма на малой родине и казачий духовник, с 2010 года в чине военного священника (капеллана): окормлял моряков-подводников, затем корабельный священник на научном судне «Адмирал Владимирский»", - говорится в публикации. Участник подводных и надводных морских походов.

Последние годы священник служил настоятелем храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, последний месяц - капелланом в одной из частей ВС России.

Вечером четверга, 24 марта, находясь в селе Журавлёвка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими.