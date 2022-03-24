В Челябинской области участковый полицейский спас 91-летнюю бабушку из плена

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24 марта 2022, 17:08 Анна Семенова

Старушка очень благодарна своему спасителю, а он следит за ее судьбой. Фото: ГУ МВД Челябинской области

Собственная дочь заперла ее дома и исчезла на несколько дней.

Это история произошла в Златоусте. В одном из общежитий в плену оказалась 91-летняя, практически незрячая старушка. Собственная дочь заперла ее в квартире и ушла, не появляясь несколько дней. Все закончилось бы плачевно, если бы не добросовестный полицейский, который делал обход вверенной ему территории. Лейтенант Алексей Гарницкий, проверяя порядок в общежитии, услышал тихие просьбы о помощи из-за двери комнаты на первом этаже. Он подошел к замочной скважине и поинтересовался, что случилось. Бабушка как смогла объяснила, что находится взаперти, а где ее дочь не знает.

Тогда участковый вызвал МЧС и скорую. Спасатели вскрыли дверь, а врачи забрали старушку в больницу. После того, как пенсионерку обследовали, полицейский отвез женщину-инвалида по зрению в социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Что касается 50-летней дочери потерпевшей, в отношении нее будут приняты меры.

Как сообщают в пресс-служба УВД по Челябинской области, участковый не бросает спасенную им бабушку, например, сегодня он навестил ее и привез гостинцы. Она очень благодарна полицейскому.