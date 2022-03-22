Виртуальная подружка обманула жителя Челябинской области на 480 тысяч

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22 марта 2022, 12:42 Анна Семенова

Заработать на криптовалюте у троичанина не вышло. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

32-летний мужчина поверил, что может заработать на биткоинах.

О пострадавшем жителе города Троицка рассказали в полиции. 32-летний мужчина вел переписку с девушкой на сайте знакомств. Виртуальная возлюбленная якобы проживала за границей, но в разговоре обмолвилась, что ее родственник в России – настоящий профи в интернет-инвестициях. И при желании он поможет заработать немалые средства на покупке криптовалюты. Кто же откажется от такого предложения!

Троичанин, не раздумывая, назвал сумму, которую готов вложить в бизнес, а также свои личные данные. Вскоре с ним связался тот самый «родственник». Он в красках обрисовал нестабильную экономическую ситуацию в мире и подробно рассказал об открывшихся сегодня возможностях заработка. А еще обещал делиться доступной ему информацией о событиях на фондовом рынке.

Все выглядело так убедительно и заманчиво, что молодой мужчина быстро создал личный кабинет на указанном ему сайте и стал покупать криптовалюту и акции. Доходы действительно пошли! Только вот вывести денежки с электронного кошелька южноуралец не смог. Советник пояснил, что для этого нужно оплатить оформление апостиля (штамп, подтверждающий законность документа для иностранных государств, признавших этот способ легализации- прим.ред). Когда незадачливому бизнесмену отказали в оплате данной услуги со счета в его личном кабинете, он понял, что его обманули. К тому моменту из его кармана уплыли более 480 тысяч рублей.

Теперь по его заявлению возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лица, занимающиеся мошенничеством.

В ГУ МВД по Челябинской области призывают граждан: не теряйте бдительность, тем более, когда заработок вам предлагают в интернете. Быстрого обогащения не бывает.