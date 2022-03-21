Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского Boeing

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 марта 2022, 21:04

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 21 марта выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737. Управление гражданской авиации Китая ранее в понедельник заявило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Спасатели обнаружили обломки самолета. Информации о погибших и раненых нет. Проводятся поисково-спасательные работы.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в телеграмме президента РФ.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии.