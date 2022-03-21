За неделю в Челябинской области поймали 364 пьяных водителя

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21 марта 2022, 13:01 Анна Семенова

Пьяные водители несут опасность. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

48 из них сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз.

Во время проверки с 14 по 20 марта сотрудники ГИБДД поймали огромное количество южноуральцев, севших за руль пьяными. 316 человек были наказаны за такое впервые. Все они отказались от прохождения медицинского освидетельствования и получили судебные повестки. Их лишат прав минимум на 1,5 года, а также заставят выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Еще 48 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии уже не в первый раз. Их ждет уголовная ответственность и лишение свободы (максимум до трех лет).

Также инспекторы выявили 199 человек, руливших без водительских прав. Все они оштрафованы.

«Благодаря» нарушителям за прошедшую неделю произошло 36 ДТП, в которых четыре человека погибло и 42 было травмировано.