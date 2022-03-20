Рядовой Данил Лазарев из Оренбурга, погибший на Украине, посмертно представлен к награждению орденом Мужества

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20 марта 2022, 18:45 Источник: orenburzhie.ru

Похороны Д. Лазарева, фото из Вконтакте

Рядовой Данил Лазарев из Оренбурга, погибший в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине, посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Молодому человеку был 21 год.

Власти города сообщили, рядовой погиб на Украине в ходе спецоперации из-за многочисленных ранений, полученных при интенсивных артиллерийских обстрелах.

В Оренбурге 20 марта в ДК имени Дзержинского прошла траурная панихида по Даниле Лазареву. Проводить оренбуржца в последний путь пришли родственники, друзья, сослуживцы, вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин, и. о. главы Оренбурга Сергей Салмин, председатель городского Совета Ольга Березнева, военный комиссар Оренбургской области Дмитрий Килеев. Похороны с воинскими почестями состоялись на кладбищенском комплексе «Степной».

Данилу воспитывали мама и бабушка. После окончания школы он поступил в автотранспортный колледж, где получил специальность сварщика, пишут оренбургские СМИ.

В декабре 2020 года Лазарева его призвали в армию. 14 мая 2021 года он заключил контракт. Участвовал в спецоперации на Украине. 9 марта группа, в которой находился уроженец Оренбурга, попала под артиллерийский обстрел.

Рядовой Данил Лазарев до конца оставался верным присяге. «На таких и держится российская армия», - сказал на прощании военком Килеев.