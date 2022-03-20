Два челябинца потеряли миллионы, решив быстро заработать на акциях

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

20 марта 2022, 15:37 Анна Семенова

Челябинцы хотели заработать на акциях, но лишились всех денег да еще влезли в долги. Фото: сайт бесплатных иллюстраций p

Мошенники лишили их не только сбережений, но и заставили взять несколько кредитов.

В переходное время всегда найдутся предприимчивые товарищи, мечтающие быстро сделать деньги из ничего. Вот и два челябинца 52 и 42 лет повелись на сомнительную рекламу в интернете, предлагающую инвестировать в акции на трейдинговой бирже и получить большую выгоду. Дальше дело было за малым: ввести свои контактные данные и ждать связи с финансовым консультантом.

Довольно скоро обладателям денежных средств перезвонили и начали давать советы. Правда, сначала нужно было оплатить какую-то страховку, затем проценты за перевод доходов. Люди даже не догадывались, что уже оформили на себя несколько кредитов, каждый на сумму более миллиона…

Когда граждане обратились в полицию, один в Металлургическом районе, другой в Советском, было уже поздно, деньги ушли мошенникам.

Сейчас, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, возбуждены уголовные дела. Полицейские ищут подозреваемых. И в который раз напоминают: будьте бдительны, не совершайте сомнительных сделок в интернете.