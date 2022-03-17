В Москве ребенок умер после операции по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра

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17 марта 2022, 08:54

фото: pixabay.com

Восьмилетняя девочка в среду, 16 марта, умерла после операции в медучреждении в Москве. Правоохранителям позвонил врач медцентра, расположенного по адресу ул. Тимура Фрунзе, д. 16, и сообщил, что в отделении челюстно-лицевой хирургии скончалась девочка 2013 года рождения из Альметьевска.

Источник Агентства городских новостей «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что семья приехала из Альметьевска в Москву для лечения дочери.

Заведующий операционным блоком рассказал, что девочке проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра. По словам хирурга, операция прошла успешно, но по ее окончании состояние маленькой пациентки ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

По данному факту правоохранители начали проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

На ул. Тимура Фрунзе в доме № 16 расположен Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ.