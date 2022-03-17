В городе Бородино Красноярского края пропала девочка 12 лет

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17 марта 2022, 08:44 Источник: МВД

МВД

В городе Бородино Красноярского края в среду, 16 марта, пропала девочка. Михиревой Раде 12 лет. Вчера вечером в дежурную часть полиции обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь ушла из дома по адресу: г. Бородино, ул. Пушкина в ДК «Угольщик», ул. Октябрьская, 56 «а».

На занятия в ДК девочка не пришла.

Сотрудники МО МВД России «Бородинский» устанавливают местонахождение ребенка.

Приметы пропавшей Рады Махиревой: на вид 12-13 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения, рост около 160 см, глаза серо-зелёные, волосы темно-русые, заплетены в длинную косу.

Была одета: розовая шапка с помпоном, розовый шарф, белый с капюшоном пуховик длиной ниже колен, чёрные джинсы, при себе имела фиолетовый мешок со сменкой.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав бородинской полиции. Приметы пропавшей переданы нарядам полиции. Помощь в поиске оказывают волонтёры.