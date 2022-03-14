В Челябинской области женщина украла сто тысяч из банкомата

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

14 марта 2022, 14:18 Анна Семенова

За присвоение чужих денег женщина лишится свободы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А теперь лишится свободы на несколько лет.

История произошла в Карталах. Местная пенсионерка решила снять в банкомате крупную сумму – сто тысяч рублей. Однако аппарат от такого запроса завис, а после выдал ошибку.

Женщина ушла домой ни с чем, однако вскоре получила смс от банка, что вся сумма со счета списана. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Расследование показало, что банкомат действительно выдал сто тысяч, и их обнаружила следующая посетительница. Всю сумму она забрала и что успела, пустила на свои нужды. После чего ее задержали и велели вернуть чужое. Гражданке 47 лет и она никогда не была судима.

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, максимальный срок по данной статье – до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.