В Челябинске на перекрестке, где погибло несколько человек, изменили светофор

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

13 марта 2022, 15:41 Анна Семенова

На опасном участке светофор будет работать по-новому. Фото: Администрация Челябинска

Теперь на поворот автомобилисты здесь будут уходить по стрелке.

На остановке общественного транспорта «Поселок Бабушкина» приняли первые меры по организации безопасности пешеходов. Здесь с начала года погибло несколько человек: в январе вылетевший на остановку автомобиль убил двух женщин, а на днях, 10 марта, история повторилась, унеся жизнь 53-летней челябинки.

ЧП происходят потому, что на повороте лихачи не пропускают идущий встречный транспорт. От сильных ударов машины вылетают прямиком на остановку, где стоят люди.

12 марта городская администрация сообщила, что светофор на данном участке теперь будет работать по-другому: добавлена стрелка на поворот при движении от Чайковского в сторону Молодогвардейцев.

Также сейчас решается вопрос об установке ограждения в районе остановочного комплекса. Появятся и дополнительные знаки.